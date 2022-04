Con i tatuaggi Mr Mike aiuta le famiglie più bisognose

Il carrello della spesa: un piccolo tatuaggio diventa un gesto di solidarietà per chi ha più bisogno grazie alla bella iniziativa di Michael De Siati, tatuatore canzese con studio in paese.

L’artista Mr Mike ha infatti ideato un progetto benefico, con il quale ha raccolto mille euro e, con la collaborazione della Latteria Locatelli, ha creato buoni spesa da destinare a persone indigenti del territorio.

"L’iniziativa è nata vedendo quanto accaduto negli ultimi anni: un periodo, per molti, davvero difficile: prima la pandemia, ora anche la guerra - spiega De Siati - Sembra quasi surreale che accadano davvero certe cose: molte persone hanno pagato e stanno pagando a caro prezzo tutto questo disagio, dalla pandemia che ci ha tolto gli affetti e portato in crisi a livello mondiale, fino alla guerra, che avrà dure conseguenze per molti, soprattutto per i più fragili. Credo che in questo momento una cosa speciale sia poter aiutare chi ci è vicino, ha bisogno di una mano e un aiuto: da qui l’idea di aiutare qualche persona intorno a me, anche se non la conosco".