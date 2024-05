Con “Il Melograno” sport e disabilità scendono in piazza

Camminata sociale, musica, giochi e cibo da gustare: “Il Melograno” invita a partecipare all’evento solidale in piazza del mercato a Erba.

“Il Melograno” è inclusivo

Domenica 9 giugno: save the date. “Il Melograno”, con il patrocinio del Comune di Erba, propone una giornata in piazza del mercato per unire sport e disabilità: alle 10.30 ritrovo per la camminata; alle 12.30 gli Alpini delizieranno i presenti con un pranzo preparato da loro; si continua alle 15 con giochi e tornei e tre ore più tardi aperitivo con i “Blue Filters”. Per concludere la giornata, alle 19.30 cena conclusiva.

Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per l’acquisto di un nuovo pulmino.