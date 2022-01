in edicola

Gli interventi realizzati dal Comune hanno permesso di sistemare il passaggio tra il centro paese e Parzano.

Grazie alla riqualificazione, riprende vita il sentiero denominato "dei Rebecchi e dei Campacci" di Orsenigo.

Con la bonifica e la riqualificazione, rivive il sentiero storico "dei Rebecchi e dei Campacci"

Sono stati infatti ultimati nei giorni scorsi alcuni interventi che hanno permesso di sistemare alcune problematiche al sentiero che si snoda tra il centro del paese, più precisamente che collega l’area retrostante il complesso scolastico Ada Negri da via Raffaello Sanzio e prosegue fino a via Dante, nella frazione di Parzano.

La strada, sentiero storico del paese è pedonale e vietata all’accesso dei veicoli, ma la sua riqualificazione, oltre a far rivivere una strada storica del paese, ha permesso di risolverne alcuni problemi di allagamento e sicurezza e di restituirla quale collegamento per i mezzi di soccorso in caso di emergenza, come alternativa alla via per Erba che collega il paese a Parzano.

