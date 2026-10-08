Con la Cri si impara a salvare vite

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Con la Croce rossa di Lurate Caccivio si impara a salvare vite. In occasione della campagna World restart a heart day, il comitato locale della Cri, guidato da Luigi Martinelli, ha organizzato una serata in programma per giovedì 15 ottobre, alle 20.30, nello Spazio Volta3.

Con la Cri si salvano vite

Sostanzialmente, i volontari presenti illustreranno il Blsd, acronimo di basic life support and defibrillation: si tratta dell’insieme di manovre salvavita che, unitamente all’utilizzo del defibrillatore, possono aumentare in modo significativo le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Si parlerà del riconoscimento precoce e della chiamata di aiuto in caso di arresto cardiaco, della defibrillazione, del supporto avanzato, del trattamento postrianimazione e, infine, del recupero.

L’importanza di sensibilizzare

“Sensibilizzare è fondamentale – interviene il presidente – Conoscere delle semplici regole risulta essenziale in determinate occasioni”. Non solo, come da tradizione, con l’arrivo dell’autunno, ripartirà anche il corso per diventare volontari. “L’invito è di unirsi a noi per fare la differenza – aggiunge Martinelli – Abbiamo 180 volontari ma serve sostanziale supporto per i servizi, compresi quelli dell’area sociale e quelli rivolti ai giovani”. La presentazione del corso sarà lunedì 12 ottobre, alle 20.30, nella sede Cri di via Unione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333-1016442 o mandare una e-mail a formazione@criluratecaccivio.it.