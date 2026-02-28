Con Lancini Avis ha la sua prima presidente donna

L’Avis Erba ha la sua prima presidente donna: da lunedì alla guida del sodalizio di donatori c’è Alessandra Lancini. Meronese, donatrice da una decina di anni, da tre anni è impegnata come volontaria attiva in sede e dallo scorso anno è consigliere nel direttivo

“Ho dato la mia disponibilità per dare continuità al Consiglio”

Alessandra Lancini raccoglie il testimone dal presidente Riccardo Fumagalli e ora è lei a portare avanti il sodalizio proprio nell’anno del 75esimo anniversario:

“Il nostro presidente Fumagalli non se la sentiva più di continuare per motivi personali, ma desideravamo continuare con questo Consiglio, in carica da un anno, e non dover ricominciare tutto da capo, così quando mi hanno chiesto di dare la mia disponibilità alla fine ho accettato. Credo che ne valga la pena e credo molto in questo gruppo. E poi potremo comunque contare sulla memoria storica e sulle competenze preziose di Fumagalli, che rimane come consigliere, garantendo così il consiglio esistente nella sua interezza”.

Una storia iniziata nel 1951 con il dottor Tagliabue

La storia di Avis Erba ha avuto inizio nel 1951 e primo presidente è stato il dottor Vittorino Tagliabue. Dai 66 soci del primo anno di vita ai quasi duemila contati alla fine del 2025: da allora tantissima strada è stata fatta. Commenta Lancini: