Con Lo Snodo psicologo gratis a Ponte Lambro

Il progetto apre una sede anche nel Comune pontelambrese.

Proposta già avviata a Erba e a Longone

Il progetto "Ascoltiamoci" de Lo Snodo approda anche in Comune a Ponte Lambro. Il servizio di sportello garantisce alle persone che aderiscono un massimo di quattro incontri; in caso emerga un bisogno maggiore lo psicologo indirizza verso altri servizi in rete con l'associazione giovanile (fra cui i consultori).

"Fino a qualche giorno fa il servizio era attivo presso la nostra sede in stazione a Erba e in comune a Longone al Segrino – spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Visto che l’iniziativa prosegue bene e viste le diverse richieste, abbiamo deciso di ampliare il servizio grazie alla collaborazione dello psicologo Claudio Colombo".

C'è il patrocinio del Consorzio Erbese Servizi alla persona

L’iniziativa, patrocinata dal Consorzio Erbese, è resa possibile grazie a un finanziamento di Regione Lombardia tramite il bando "Giovani&Sport" sul progetto "Un Ponte per i Giovani", che vede come capofila l’Asd Judo Ponte Lambro. È inoltre resa possibile grazie al sostegno dell’associazione Il Giardino di Luca e Viola e dalla collaborazione con Fondazione Don Silvano Caccia.

Sportello psicologico per chi ha bisogno di aprirsi

"Il benessere psicologico è importante - dice Loris Staglianò, assessore pontelambrese alle Politiche giovanili - Dunque apriamo uno sportello dedicato ai giovani che sentono il bisogno di aprirsi, di essere capiti e di sfogarsi in un ambiente sicuro e con un professionista che li ascolta".

Utile fare accesso da più sedi

"La possibilità di fare accesso su più sedi comunali (Erba e Longone, prima Magreglio e ora anche Ponte Lambro) sta risultando utile e positiva, raccogliendo adesioni da giovani di tutto il territorio – ha commentato lo psicologo Colombo – Lo spazio offerto dal servizio rappresenta e sembra rappresentare un primo momento importante in cui poter ragionare su di sé".

Un sostegno immediato e promuovere mentalità nuova

L’obiettivo del progetto non è solamente quello di fornire un sostegno immediato a soggetti in difficoltà, ma anche di promuovere una mentalità nuova, aperta al confronto e che aiuti a superare il tabù del chiedere aiuto a uno specialista. Per aderire al servizio "Ascoltiamoci" è sufficiente inviare una mail a claudio.colombo@losnodo.eu, tramite il quale ci si accorderà rispetto al giorno e all’orario dell’appuntamento.