Con padre Paul alla riscoperta della spiritualità di padre Aristide

Grazie al suo manoscritto ha conseguito il dottorato alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale

Incontro con la popolazione il prossimo 1° marzo

Padre Paul Prashanth, giovane missionario indiano del Pime - già stato recentemente a Erba all’inizio di febbraio, in occasione delle celebrazioni per il 27mo anniversario della morte di monsignor Pirovano - vi farà ritorno tra pochi giorni, venerdì 1 marzo, per parlare della sua tesi. La serata dal titolo "La spiritualità di padre Aristide, un'eredità da riscoprire" si terrà alle 20.45 all’auditorium della Casa della Gioventù e darà modo di approfondire un aspetto poco conosciuto e valorizzato del vescovo erbese. L'organizzazione è a cura dell'associazione Amici di Monsignor Pirovano d’intesa con la comunità pastorale Sant’Eufemia.

Padre Paul sarà destinato alle Filippine

Padre Paul, dopo avere ricevuto il crocefisso nella Veglia missionaria celebrata nel Duomo di Milano nello scorso ottobre, e dopo avere completato i suoi studi alla fine di gennaio, all’inizio di marzo partirà per la sua nuova destinazione: le Filippine. Curiosamente, lo stesso Paese in cui anche padre Aristide avrebbe voluto recarsi quando terminò il suo mandato di Superiore generale del Pime (nel 1977), prima di optare nuovamente per il Brasile e in particolare per Marituba.