Concerto del Gruppo Vocale Famiglia Sala per aiutare la popolazione ucraina

Una serata speciale col Gruppo Vocale Famiglia Sala a sostegno della popolazione ucraina, insieme ai volontari di Villa Guardia impegnati nell’accoglienza di 32 giovanissimi arrivati da Kharkiv.

Il concerto

L’appuntamento è per la serata di domani, lunedì 23 giugno, alle 21 nella chiesa dei Santi Felice vescovo e Francesco d’Assisi a Prestino. Ingresso libero, possibilità di donare offerte a sostegno delle missioni umanitarie in Ucraina del gruppo “Frontiere di Pace”, che ha base operativa a Villa Guardia.

Il programma

A esibirsi col Gruppo Vocale Famiglia Sala ci saranno alcuni elementi del Coro Città di Como, del Coro Benedetto Marcello di Mendrisio e del Coro Santo Stefano di Tesserere. Saranno presenti i 32 bimbi e bimbe, ragazze e ragazzi ospiti a Como per un periodo di vacanza nella Casa Scout Don Titino.

La vacanza

Fino al 27 giugno sequenza di attività, incontri, opportunità di socializzazione e formative, oltre alle tappe culturali e turistiche. A fare la differenza, il programma inclusivo preparato da “Frontiere di Pace” in sinergia con decine tra parrocchie, associazioni, scout e tanti generosi benefattori. Terminata la vacanza a Como, trasferimento a Ponte di Legno per un’altra settimana di ospitalità grazie ad “Amici in cordata nel mondo”.