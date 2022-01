STORIE SOTTO L'ALBERO

Il Giornale di Erba regala ai lettori di Primacomo.it le più belle storie raccontate nel corso del 2021 sulle pagine del nostro settimanale.

Tutto il paese festeggia le nozze di diamante di Mario Meroni, 87 anni, storico presidente della banda «La Trionfale», con la moglie Luigia. La coppia ha festeggiato sessant’anni di matrimonio la scorsa domenica 12 settembre con una messa alla chiesa di San Martino, celebrata da don Erminio Brambilla e alla presenza del sindaco Mario Chiavenna, che ha portato gli auguri alla coppia per il bellissimo traguardo. Il momento di grande gioia e festa è stato poi coronato dal concerto a sorpresa organizzato dalla banda musicale orsenighese «La Trionfale» sul sagrato della chiesa, al termine della cerimonia religiosa: un regalo speciale dedicato al presidente onorario del sodalizio per la splendida ricorrenza.

Concerto della banda per le nozze di diamante del presidente onorario

Meroni e la moglie Luigia, all’anagrafe Pierangela Ferrandi, erano convolati a nozze il 26 agosto 1961. Da sempre la coppia abita a Orsenigo e in particolare Meroni è noto per il suo continuo e instancabile impegno per la comunità. «Ho iniziato da piccolo a fare il chierichetto, poi ho aiutato un po’ la parrocchia, ma principalmente sono stato tanti anni nella banda: suono da quando avevo 14 anni, per me la musica è una vera passione, e sono stato presidente de La Trionfale per dieci anni».

Sessant’anni di matrimonio «nella buona e nella cattiva sorte», come sottolineano dalla parrocchia. «Mario Meroni e la sua moglie Luigia rappresentano l’amore forte e il rispetto profondo fra due persone che si amano da una vita, e che insieme, hanno affrontato non solo i momenti più belli e più dolci della vita matrimoniale, ma anche, e soprattutto, quelli più difficili. Il traguardo che hanno raggiunto sia da esempio per tutte le coppie sposate».

La coppia ha tre figli e sette nipoti. «Siamo una famiglia molto unita, e questo traguardo, ben sessant’anni di matrimonio, è per noi molto importante - aggiunge Meroni - Siamo stati davvero contenti ed emozionati di poterlo celebrare insieme al paese, con il sindaco che ci ha dedicato una lettera di auguri e la banda che ci ha offerto questo concerto. E’ stato un momento molto speciale e ringraziamo tutti. Speriamo di poter organizzare un momento di festeggiamenti anche in famiglia, al più presto».

Intanto, l’intero paese ha festeggiato insieme a Mario e alla moglie Luigia le nozze di diamante. «Abbiamo ritenuto un’idea carina, quella di organizzare un piccolo concerto per fare i nostri auguri al nostro presidente onorario Mario Meroni per le sue nozze di diamante - spiegano dalla banda musicale La Trionfale - E’ una persona che ha fatto tanto per la banda con la presidenza e i tanti anni in cui ha suonato. E’ stato un momento emozionante».

(Giornale di Erba, sabato 18 settembre 2021)