Concerto di gala e consegna delle benemerenze civiche Ape d’oro

Stasera al Medioevo l'attesa esibizione della banda e la premiazione dei volontari Pietro Ballerini e Luigi Roncoroni.

Concerto di gala, oggi, lunedì 5 gennaio, alle 21 nell’auditorium del Medioevo di Olgiate Comasco, e consegna delle benemerenze civiche.

L’evento

Come da tradizione, sarà protagonista il Corpo musicale olgiatese diretto dal maestro Edoardo Piazzoli. La serata sarà presentata da Mariella Bernasconi e sancirà la consegna dell’Ape d’oro, la civica benemerenza. La nuova edizione del concerto è speciale. La banda, infatti, proprio nel 2026 festeggia il 150esimo di fondazione.

Il programma

Insieme al Corpo musicale olgiatese si esibirà il coro gospel Free Angels’ Voices, realtà di Albiolo nata nel 2000. Si esibiranno insieme nei brani “Oh, happy days” e “White Christmas”. Inoltre, la banda suonerà accompagnando le voci dei cantori. A seguire, i musicisti proporranno cinque brani e il coro ne eseguirà altrettanti.

L’Ape d’oro

Durante il concerto verrà consegnato il riconoscimento Ape d’oro, la benemerenza civica assegnata dal Comune, che richiama uno dei simboli presenti sullo stemma della città. Riceveranno la benemerenza civica Pietro Ballerini e Luigi Roncoroni per la loro dedizione al volontariato in più associazioni di Olgiate Comasco.