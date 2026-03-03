Concerto per la Festa della donna: ospite speciale la Consulta Studentesca del Conservatorio di Como

Armonie al femminile: concerto speciale per la Giornata Internazionale della Donna 2026 organizzato dal Corpo musicale “Mons. Nava” di Lurago con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Ospite speciale la Consulta Studentesca del Conservatorio di Como

L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo 2026 alle 21 in sala consiliare: protagonista il Corpo Musicale “Mons. G. Nava” che proporrà un programma musicale dedicato al mondo femminile e alla sensibilità artistica delle donne nella musica. Ospite speciale della serata sarà la Consulta Studentesca del Conservatorio di Como, che contribuirà a rendere la serata un momento di incontro tra realtà musicali e generazioni diverse di musicisti. “Armonie al femminile” vuole essere un’occasione di condivisione e riflessione attraverso il linguaggio universale della musica, celebrando il contributo delle donne nella cultura e nella società.

Il Corpo Musicale “Mons. Giuseppe Nava”, da sempre attivo nella promozione della cultura musicale sul territorio, rinnova così il proprio impegno nel proporre iniziative culturali aperte alla cittadinanza e dedicate ai valori della partecipazione e della valorizzazione artistica.

L’ingresso alla serata è libero e tutta la cittadinanza è invitata.