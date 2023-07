Passaggio di consegne all’Istituto Concettini di Cantù e a Villa Padre Monti di Erba: la guida passa da fratel Aldo Genova a fratel Stefano Caria.

Concettini: dopo vent'anni fratel Aldo Genova lascia la guida delle case di Cantù ed Erba

Genova, direttore da vent’anni delle due case di accoglienza, è stato chiamato alla guida della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione e ha ceduto il testimone comasco a Caria che arriva da dieci anni alla direzione di una casa in Calabria.

Al passaggio di testimone sono intervenuti Isabella Girgi, assessore ai servizi sociali del Comune di Cantù e la sua omologa erbese Anna Proserpio, che hanno messo in evidenza l’importanza dell’attività di accoglienza che i Concettini svolgono da decenni nelle due sedi di Cantù ed Erba in favore dei minori affidati dai servizi sociali e dai Tribunali per i Minori.

Il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, ha rimarcato l’importanza della sinergia tra la casa dei Concettini e l’Amministrazione comunale, partnership che ha permesso di rafforzare gli interventi in favore dei bambini e dei ragazzi di questo territorio. Nel corso dell’incontro è emersa , inoltre, l’importanza strategica dell’intervento dei Concettini, sia a Erba sia a Cantù, grazie ad una serie di progetti finanziati da alcune Fondazioni: progetti questi, che favoriscono percorsi di inserimento lavorativo dei giovani ed azioni di prevenzione contro la dispersione scolastica.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 29 luglio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui