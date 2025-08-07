Conclusa la ristrutturazione dell'ufficio postale in via Vittorio Emanuele

L'ammodernamento

Intervento finalizzato anche ad accogliere tutti i servizi della Pubblica amministrazione.

Sono terminati nell'ufficio postale di via Vittorio Emanuele 19, a Cassina Rizzardi, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento.

L'intervento

Lavori finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Tra gli interventi effettuati, tinteggiatura, sostituzione dell’illuminazione, oltre al completo rinnovo del layout dell’ufficio con nuovi arredi e una nuova postazione ergonomica ribassata per poter meglio accogliere i clienti. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, nell’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici con 15 certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini.

Gli orari

L’ufficio postale di Cassina Rizzardi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 ed è dotato di un totem per la prenotazione delle operazioni a sportello, che può essere effettuata anche da pc, app e telefonicamente al numero 06-45264526.

L'ammodernamento strategico

"Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma

anche il valore della capillarità - sottolinea una nota stampa dell'azienda - Elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.930 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7mila i nuovi uffici Polis".