Conclusi i lavori, il 6 settembre riapre all’ospedale di Cantù il reparto di Pediatria.

Conclusi i lavori, il 6 settembre riapre all’ospedale di Cantù il reparto di Pediatria

Conclusi i lavori di ammodernamento e migliorie tecniche, lunedì 6 settembre riaprirà il reparto di Pediatria dell’ospedale di Cantù.

“Le attività del Pronto Soccorso pediatrico erano riprese già lo scorso 5 luglio, dopo aver garantito un minimo recupero con il parziale godimento delle ferie al personale che era stato impegnato nei reparti Covid attivati nel presidio di via Domea - spiega il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio - Per il reparto, considerati i numeri dei ricoveri in questo periodo e vista la possibilità di appoggiarsi al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna, si è approfittato dei mesi estivi per eseguire alcuni interventi di manutenzione”.

“Colgo l’occasione di questa nostra ripartenza per lanciare un ulteriore appello per aderire alla campagna vaccinale - sottolinea Alfredo Caminiti, primario della Uoc di Cantù e direttore del Dipartimento Materno Infantile di Asst Lariana - La vaccinazione è l’unica strada che ci permetterà di programmare un ritorno alla normalità”.