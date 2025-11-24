Conclusi i lavori in stazione

I lavori
L’intervento ha incluso il rifacimento del tetto e della facciata, la posa degli arredi di stazione e la creazione dei percorsi Lve per persone ipovedenti. La sala d’attesa, riaperta oggi, lunedì 24 novembre 2025, è stata completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, serramenti e illuminazione.
La riqualificazione di Grandate-Breccia fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 19 stazioni e avviati in altre 4, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro.
Il commnento di Terzi
“L’intervento rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come stia procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.
Le parole del presidente di Ferrovienord
“Le stazioni sono sempre state un elemento centrale nella vita delle comunità del territorio attraversato dalla rete di Ferrovienord e siamo quindi molto felici, grazie all’intervento di riqualificazione finanziato da Regione Lombardia, di riconsegnarle nella loro originale bellezza a tutti i cittadini. Gli utenti hanno a disposizione quindi strutture più adeguate, sia dal punto di vista del comfort che dei servizi, rendendo la stazione non solo un punto di semplice passaggio ma un luogo da vivere con maggiore sicurezza ogni giorno.”