Conclusi i lavori in stazione

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Grandate -Breccia sulla linea Saronno-Como di Ferrovienord. Gli interventi sono stati realizzati in base alle nuove linee guida per le attività di riqualificazione approvate da Regione Lombardia.

I lavori

L’intervento ha incluso il rifacimento del tetto e della facciata, la posa degli arredi di stazione e la creazione dei percorsi Lve per persone ipovedenti. La sala d’attesa, riaperta oggi, lunedì 24 novembre 2025, è stata completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, serramenti e illuminazione.

La riqualificazione di Grandate-Breccia fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 19 stazioni e avviati in altre 4, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro.

Il commnento di Terzi

Dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia:

“L’intervento rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come stia procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.

Le parole del presidente di Ferrovienord

Dichiara il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti: