Conclusi i lavori in via Fermi e via Nazario Sauro. Redaelli: "Incrocio critico. Siamo soddisfatti"

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori pubblici in via Fermi a Rogeno. Si tratta dell’ultimo lotto delle opere che hanno visto l’allargamento della via con il rifacimento dell’incrocio e la realizzazione del marciapiede che congiunge la strada con via Calvenzana.

Un punto critico

“Quest’ultimo lotto ha permesso di ridefinire l’incrocio tra via Fermi e via Nazario Sauro, un punto critico per la viabilità del paese”, ha spiegato il primo cittadino Matteo Redaelli. In particolare è stata messa in sicurezza l’uscita da via Fermi su via Sauro, con l’avanzamento della linea d’arresto per una maggiore visibilità; mentre il traffico lungo la via Nazario Sauro è rallentato grazie a dei rialzamenti per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Completato anche il marciapiede che collega Rogeno a Costa Masnaga. In fase di ultimazione alcune rifiniture per poter chiudere definitivamente il cantiere.