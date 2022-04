Conclusi i lavori sul ponte in Valle Serenza: riaperto il camminamento tra Carimate e Novedrate

Il collegamento

Tra via Porro a Novedrate e via Lietti a Carimate.

Il Parco delle Groane, attraverso la convenzione sottoscritta con i Comuni di Carimate e di Novedrate, ha ultimato i lavori di ricostruzione del ponte di collegamento tra via Porro a Novedrate e via Lietti a Carimate, in Valle Serenza.

Il Parco, ha curato la progettazione e l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino del ponte, grazie al lavoro del direttore del parco Mario Girelli e all'architetto Mauro Botta che ha seguito la direzione lavori dell'intervento. L'opera del costo complessivo di 55mila euro è stata cofinanziata dai Comuni di Novedrate e Carimate con un contributo di 40mila euro, suddivisi per la metà.