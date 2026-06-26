Concluso il primo lotto dei lavori dell’area Tiràn a Lipomo: il nuovo parco è aperto

Concluso il primo lotto dei lavori dell’area Tiràn a Lipomo: da questa mattina il nuovo parco è aperto al pubblico, e presto sarà intitolato a don Roberto Malgesini.

“Usiamolo tutti con rispetto”

Lo annuncia il sindaco Gianluca Leo: «Il nuovo Parco del Tiràn sarà accessibile da due ingressi: uno in via Don Ramiro Bianchi di fronte all’attuale sede di Amicinsieme e poco distante dalla biblioteca; l’altro in via Cantaluppi, di fronte all’ingresso di Villa Fulvia». Lo spazio resterà sempre aperto così da essere vissuto appieno da tutta la cittadinanza. «Questo consente a chiunque di accedervi in qualunque momento – specifica il sindaco – nell’obbiettivo che questo spazio possa finalmente essere vissuto e apprezzato da tutti. L’Amministrazione monitorerà l’uso dell’area per prevenire situazioni di degrado o usi non conformi alla sua destinazione, ed è già al lavoro per definire un regolamento che ne disciplini l’utilizzo. L’obbiettivo è garantire un ambiente sicuro, accogliente e decoroso in cui tutti possano condividere lo spazio in modo sereno, nel rispetto reciproco, della pulizia, del decoro e della quiete pubblica, sia all’interno del parco che nei dintorni. Il fatto che l’area sia sempre accessibile non esime dal mantenere comportamenti responsabili, evitando rumori eccessivi».

Come già negli obbiettivi dell’Amministrazione, il parco sarà presto sede di eventi e occasioni di aggregazione «valorizzando la piazza centrale, l’agorà circolare, pensata come luogo di incontro e aggregazione. Invito quindi la cittadinanza a considerare il Parco del Tiràn come un patrimonio condiviso, da rispettare, preservare e valorizzare ogni giorno, affinché rimanga uno spazio bello, funzionale e accogliente per tutti».