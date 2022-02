Concluso il trasferimento dell’hub vaccinale di Lariofiere nella tensostruttura

lo spostamento

Il cambio di sede si è reso necessario per permettere lo svolgimento di una fiera.

Si è concluso ieri, martedì 1 febbraio 2022, lo spostamento dell'hub vaccinale di Lariofiere nella tensostruttura allestita nel parcheggio esterno al centro fieristico.

Nel pomeriggio alle 14 sono così riprese le vaccinazioni che sono proseguite fino alle ore 20 (400 il totale delle prenotazioni). Lo spostamento nella tensostruttura, riscaldata ed organizzata in modo da garantire lo stesso numero di ambulatori vaccinali attuali, si è reso necessario per consentire al polo fieristico lo svolgimento di una fiera all'interno dei propri padiglioni.

Autopresentazione. Visto l’andamento della campagna vaccinale, a partire dalla giornata di oggi, 2 febbraio 2022, per i cittadini che devono ricevere la prima dose sarà consentita l’autopresentazione nell' hub vaccinale di Erba a Lariofiere, aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20.

Centri Vaccinali. Asst Lariana gestisce gli hub di Como, in via Napoleona (la sede per gli adulti e quella dedicata ai bambini 5-11 anni), di Erba a Lariofiere (per gli adulti), di Cantù all'ospedale Sant'Antonio Abate (per i bambini 5-11 anni) e di Menaggio all'ospedale Erba-Renaldi (la sede per gli adulti e quella dedicata ai bambini 5-11 anni). In particolare per quanto riguarda Menaggio le sedute vengono via via aggiunte sulla base delle prenotazioni che vengono effettuate. I centri dedicati ai bambini sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20; i centri per gli adulti sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20. Le prenotazioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/