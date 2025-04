Concluso lo scambio culturale per 15 studenti dell'Ipa in Irlanda

Un grande successo il progetto di scambio culturale dell'Istituto di San Vincenzo di Erba e Albese con Cassano: tanti ragazzi dell'Ipa soddisfatti per il viaggio in Irlanda.

Quindici ragazzi dell'Ipa in Irlanda

Si è chiuso con riscontri positivi e la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza formativa e arricchente il progetto di scambio culturale dell’Istituto San Vincenzo, che ha visto protagonisti 15 studenti dell’Ipa (Istituto professionale per l'agricoltura) delle classi terza, quarta e quinta superiore. Il viaggio, svoltosi dal 13 al 26 marzo a Dublino, è stato interamente finanziato grazie alla vittoria di un bando Pon del ministero dell'Istruzione. Il progetto, in linea con il percorso formativo degli studenti nel settore agricolo, ha offerto un'opportunità unica di arricchimento linguistico e culturale. Durante le due settimane di permanenza nella capitale irlandese, i ragazzi hanno partecipato a un programma ricco e variegato che ha alternato visite culturali, lezioni di inglese e immersione nella vita quotidiana dublinese. Ospitati presso famiglie locali, gli studenti hanno dovuto mettere alla prova la propria autonomia organizzandosi quotidianamente per gli spostamenti e per le attività serali, sviluppando così competenze pratiche fondamentali e migliorando significativamente le proprie abilità linguistiche.

Visite guidate e attività

Il programma ha incluso visite guidate ai principali luoghi d'interesse della città, come il Phoenix Park, il quartiere riqualificato di Docklands e numerosi musei. Non sono mancate escursioni significative nel territorio irlandese, con visite alle spettacolari scogliere di Moher e alla regione del triangolo vichingo di Wicklow e Glendalough. Particolarmente fortunata è stata la coincidenza con i festeggiamenti di San Patrizio, che gli studenti hanno potuto vivere in prima persona dopo un percorso preparatorio di 10 ore sulla cultura e storia irlandese svolto in Italia. Dal punto di vista didattico, i pomeriggi sono stati dedicati a lezioni di inglese e cultura generale alla Isi Dublin School, mentre un momento particolarmente significativo è stata la visita a un'azienda agricola locale, l’Airfield Estate Farm, che ha permesso agli studenti di confrontare pratiche e metodologie tra Italia e Irlanda.

"Una bella esperienza formativa e di vita”

“E' stata una gran bella esperienza, con un feedback estremamente positivo da parte dei ragazzi - racconta uno dei quattro insegnanti accompagnatori - Gli studenti hanno avuto l'opportunità di mettersi in gioco in un contesto internazionale, creando anche nuovi legami di amicizia che continuano anche dopo il rientro in Italia".

"L’Irlanda è un posto favoloso, con i suoi paesaggi fiabeschi, le persone molto ospitali e una cultura molto differente dalla nostra - ha detto una delle studentesse - Sono molto orgogliosa e soddisfatta di me stessa per essermi messa alla prova e nonostante un po’ di timore prima della partenza, mi sono goduta a pieno tutto, grazie ai compagni e soprattutto ai professori che mi hanno accompagnata”.