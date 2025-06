Concordiam, le iniziative per i soci

Concordiam prosegue con l’organizzazione di attività riservate ai propri soci e ai loro figli minorenni.

L'associazione e le iniziative

Concordiam Ets è un ente di natura associativa basato sul principio della mutualità e senza scopo di lucro, la cui attività si rivolge ai soci e ai clienti della Bcc Cantù, socio sostenitore dell’associazione. Il sodalizio organizza «A scuola di musica con Concordiam», in collaborazione con la Nuova Scuola di Musica di Cantù. La proposta è rivolta a ragazzi e adulti (dagli 11 anni in su, senza limite di età) per i quali sono a disposizione gratuitamente 2 lezioni di uno strumento a scelta tra: pianoforte - chitarra - ukulele - batteria. Anche i più piccoli fino a 10 anni, figli dei soci Concordiam, possono iscriversi a 2 lezioni collettive di «Do Re Mi kids»: un laboratorio musicale in gruppo tra giochi, ritmo, canto e movimento per avvicinarsi alla musica in modo naturale e divertente. Le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.concordiam.it. Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 luglio. Nel mese di giugno invece sono state organizzate delle visite guidate al Tempio Voltiano.

Le finalità

«Quello che Concordiam Ets sta percorrendo è un itinerario fatto di opportunità sempre diverse, ma che hanno un unico obiettivo: il benessere dei propri soci - hanno fatto sapere dal sodalizio - La prevenzione occupa, su tutto, un posto fondamentale. Le importanti campagne sanitarie di prevenzione proposte dall’associazione: lo screening cardiologico, il controllo della postura, il check up, la mappatura dei nei, hanno avuto un riscontro più che positivo e superiore alle previsioni. Ma lo stare-bene, che è la migliore traduzione di quel welfare di cui tanto si parla passa anche da vie diverse: scoprendo ad esempio nuove appassionanti attività, o approfondendo quello che già amiamo fare o che conosciamo superficialmente». Nel discorso di presentazione dell’associazione, nel dicembre 2020, il presidente Gianbattista Lanzi esponeva il piano di attività di Concordiam: la definizione delle convenzioni con le realtà del territorio per accedere a tariffe agevolate sui differenti servizi, sanitari e non, utili alla comunità; la pianificazione di campagne sanitarie ed eventi adatti alle varie fasce d’età dei soci che, al tempo, erano solo i 22 soci fondatori. «Oggi, a distanza di poco più di 4 anni, gli attuali 3.636 soci ci confermano che la strada che Concordiam Ets ha aperto nella nostra comunità è un vero valore aggiunto. E, soprattutto, che l’impegno preso è stato e continuerà ad essere mantenuto».