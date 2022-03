La dea bendata

Nell’ultimo concorso di martedì 29 marzo sono state centrate cinque vincite in Lombardia.

Il 10eLotto premia la Lombardia, dove nell’ultimo concorso di martedì 29 marzo sono state centrate cinque vincite per un totale di 71mila euro.

Concorso 10eLotto c'è una vincita a Cermenate

Tra queste, riporta Agipronews, una delle due più alte di giornata, a Cermenate, con un 8 "Doppio Oro" da 30mila euro. A seguire un altro 8 "Doppio Oro" realizzato a Monza, dal valore di 20mila euro, un 8 da 10mila euro messo a segno a Certosa di Pavia, un 6 "Doppio Oro" da 6mila euro a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per concludere con il terzo 8 Doppio Oro lombardo, da 5mila euro, indovinato a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza.