Concorso Internazionale Pianoforte e Orchestra "Città di Cantù”: aperte le selezioni

Aperte le selezioni per il 32° Concorso Internazionale Pianoforte e Orchestra "Città di Cantù”.

Le candidature

Anche quest’anno si è giunti al termine di presentazione delle candidature per il 32° Concorso Internazionale Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù” 2024 e, confermando il trend in crescita costante rispetto alle precedenti edizioni, si registra un importante incremento delle adesioni, con un significativo aumento di domande che arrivano da candidati di nazionalità italiana seguiti da Cina, Giappone, Germania, Romania e molti altri paesi, per un totale di oltre cento candidature provenienti da 29 nazioni.

La manifestazione

La manifestazione canturina, che si svolgerà al teatro Fumagalli di Vighizzolo, prenderà il via il 5 maggio con la finale della seconda edizione Young Talents, gara dedicata ai giovanissimi, continuando nei giorni successivi con le semifinali delle sezioni Classici e Romantici per poi concludersi con le due finali previste per il 10 e 11 maggio (il programma completo verrà pubblicato a breve sul sito www.cantupianocompetition.come sui canali social).

La storia del concorso

Il concorso, giunto alla sua trentaduesima edizione, apre le porte della città a giovani promesse del pianoforte provenienti da tutto il mondo, offrendo loro la preziosa opportunità di esibirsi davanti ad un’autorevole giuria guidata dal maestro nonché co-fondatore Vincenzo Balzani e offrendo la possibilità di suonare accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica “Mihail Jora” di Bacau diretta dal Maestro Ovidiu Balan. La giuria guidata da Balzani e composta dai maestri Cristina Molteni (Presidente del Concorso), Alberto Baldrighi, Pavel Ionescu, Philippe Raskin, Antonio Tarallo e ÁlvaroTeixeira per le sezioni Classici e Romantici e con l’aggiunta di Stefano Lamon per la sezione Young Talents, è già al lavoro per selezionare i candidati che avranno accesso alla fase successiva e che li vedrà sul palco del teatro durante la settimana del concorso.