Condividere una passione: nasci il Club del libro

«Sarà un’opportunità per condividere insieme la passione per la lettura». A Casnate con Bernate, grazie alla biblioteca comunale, è ufficialmente nato il «Club del libro».

L’iniziativa

Si tratta di un gruppo di persone, che, attraverso diversi appuntamenti serali, si ritrovano per dialogare su numerosi libri che affrontano varie tematiche. Tra dicembre e gennaio, in biblioteca, sono già avvenuti i primi 2 incontri conoscitivi. Il club è aperto a tutti. «Siamo molto felici di aver avviato questo progetto – afferma Alessia Fiore, volontaria della biblioteca comunale – Nella biblioteca ormai c’è un folto gruppo di lettori volontari, siamo arrivati addirittura a 34. Ora alcuni di noi, con tanto entusiasmo, seguiranno direttamente questa nuova iniziativa».Fiore specifica: «Noi lettori ci siamo conosciuti grazie alla passione per i libri. In particolare spesso, nel corso di diverse iniziative, leggiamo alcuni racconti ai più piccoli, ma a un certo punto ci siamo chiesti cosa piacesse a noi, a livello di letture. La nostra curiosità ci spinge a scoprire sempre nuovi libri. Quindi pensiamo che il passaparola possa stimolare anche in noi adulti altri interessi da condividere». Fiore conclude: «Sostanzialmente, in questi incontri puntiamo a dar vita a uno scambio di opinioni sui nostri libri preferiti, con l’obiettivo anche di scoprire altre opere. Per esempio le singole persone, nel club, potranno proporre i libri che ritengono più interessanti e curiosi».

I prossimi incontri

Le date dei prossimi incontri si potranno trovare nella pagina Facebook della biblioteca comunale di Casnate con Bernate. Per partecipare all’iniziativa si può contattare il numero 031.457216, oppure mandare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.casnateconbernate.co.it.