Confluenze non si ferma: raggiunta quota quaranta realtà aderenti

Confluenze è una rete informale del terzo settore che trova le sue origini nel progetto YouthLab, realizzato fra il 2017 e il 2020 e che ha portato alla riqualificazione degli spazi della stazione di Erba, oggi sede dell’associazione giovanile Lo Snodo

In poco tempo molte adesioni

Confluenze non si ferma: la Rete del Terzo settore Erbese è arrivata a quaranta realtà aderenti. Dopo solo un mese dalla presentazione ufficiale del logo della rete, ai 36 componenti, si sono aggiunte quattro realtà che ne condividono obiettivi e valori: si tratta di MondoVisione, Asd NoiVoiLoro, Csv Como e Cdg Erba. E' una rete informale che trova le sue origini nel progetto YouthLab, realizzato fra il 2017 e il 2020.

A seguito della pandemia, il lavoro di rete e di comunità è proseguito e Confluenze è il risultato di un impegno lungo oltre due anni. Nel corso del tempo la Rete ha realizzato diverse iniziative, fra cui le rassegne "Prossima fermata"; "Natale in stazione" e "Summer station"; da ottobre a oggi la rete è stata impegnata nel progetto "Sscat: Scuola di cittadinanza attiva territoriale" che ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole superiori del territorio erbese e ha ottenuto un patrocinio oneroso da Fondazione Cariplo.

Obiettivo: ampliare le collaborazioni sul territorio

Nel corso del tempo Confluenze ha dunque realizzato diverse iniziative, condividendo il desiderio di ampliare le collaborazioni e di rendere gli spazi della stazione un punto di riferimento per i giovani e per l’intera comunità. Il desiderio è la promozione della partecipazione attiva dei giovani, e non solo, alla vita del territorio.

La rete è stata presentata nel marzo scorso presso la sede dell’associazione Lo Snodo - che a oggi coordina la Rete - in stazione a Erba, per voce di: Simone Pelucchi e Clarissa Villa de Lo Snodo; Alessandra Ricioppo coordinatrice di Casa di Dario; Roberto Losa, presidente di Cooperativa Shongoti.

Ecco chi ha aderito

Oggi Confluenze arriva a quaranta realtà aderenti: Aido, Arrocco Lungo Erba, associazione Arcobaleno, Asd NoiVoiLoro, Csv Como, Cdg Erba, Dimore Creative, Fermiamoci, Tricheco, Attivamente Merone, Banco di Solidarietà di Como, Cai Erba, Caritas Erba, Casa di Dario, Comitato genitori «Porta», Comitato genitori liceo scientifico «Galilei», Comitato genitori «Puecher», Cooperativa Questa Generazione, Shongoti, Il Melograno, MondoVisione, Noi Genitori, Fashion Guerrilla, Hann Solidarietà internazionale, Il Giardino delle Ore, Il Giardino di Luca e Viola, La gilda dei giocatori, Lo Snodo, Lumihub, Luminanda, Mani Tese gruppo di Bulciago, Mani Unite per l’umanità, Nisshash, Open Smile, Ovci La Nostra Famiglia, Primavera, RiciClub, SaltancoraNicolò, Testa di rapa e Trapeiros.