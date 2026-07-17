Confluenze: una rete che cresce insieme al territorio tra eventi, incontri e collaborazioni

Dagli eventi in piazza alla Scuola di cittadinanza attiva (Scat), passando per il percorso “Ri-conoscersi”: negli ultimi mesi, Confluenze – Rete del Terzo Settore erbese, ha continuato a crescere, consolidando il proprio ruolo di rete capace di mettere in relazione oltre quaranta realtà no profit e valorizzare il lavoro quotidiano delle organizzazioni attive sul territorio di Erba e limitrofo

Occasioni di incontro, valorizzando competenze ed esperienze

Nel corso dell’anno la Rete ha promosso iniziative rivolte a pubblici diversi, ma accomunate dallo stesso obiettivo: creare occasioni di incontro tra associazioni, giovani e cittadinanza, valorizzando le competenze e le esperienze delle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita sociale dell’Erbese.

Tra i momenti più significativi ci sono le iniziative che hanno portato il volontariato nel cuore della città, animando piazza Mercato con occasioni di incontro e partecipazione. ““Natale in Piazza” e “Stazione in movimento – Fermata sotto le stelle”, l’evento del 19 giugno, hanno coinvolto le associazioni aderenti attraverso laboratori, attività, dimostrazioni e momenti di confronto con i cittadini. Due appuntamenti che hanno permesso alle realtà della Rete di raccontarsi alla comunità, valorizzando il contributo quotidiano del Terzo Settore erbese e creando nuove occasioni di relazione tra associazioni e territorio.

Nuove generazioni protagoniste in una Rete che condivide crescita interna

Grande attenzione è stata dedicata anche alle nuove generazioni attraverso la terza edizione della Scuola di cittadinanza attiva territoriale (Scat), realizzata insieme a Csv Insubria e Coordinamento Comasco per la Pace, con il sostegno della Fondazione Cristina Mazzotti e di Bcc Brianza e Laghi. Il percorso ha coinvolto studenti delle scuole superiori in momenti di confronto sui diritti umani e sul volontariato, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo del Terzo Settore attraverso esperienze all’interno delle associazioni della Rete.

Parallelamente, Confluenze ha continuato a investire sulla crescita interna e sulla collaborazione tra le realtà aderenti. Il secondo anniversario della nascita della Rete e il percorso “Ri-Conoscersi” hanno rappresentato occasioni preziose per conoscersi meglio, condividere competenze e individuare nuove possibilità di collaborazione. Un lavoro sulle relazioni che rappresenta uno degli elementi distintivi di Confluenze e che permette alla Rete di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni del territorio.

“Una rete forte nasce dalla collaborazione tra le associazioni”

Soddisfatto di quanto fatto fino a ora è Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo, associazione che coordina la Rete: