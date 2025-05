Congresso di Forza Italia a Montorfano: coordinatore è Merry Del Val

Congresso cittadino di Forza Italia a Montorfano: coordinatore e segretario locale è stato eletto Domingo Merry Del Val. L'incontro si è svolto sabato sera nella sala riunioni Amici di Montorfano.

L'intervento del consigliere regionale Gaddi

La stagione dei congressi cittadini di Forza Italia in Lombardia si avvia alla conclusione. Ha chiamato al voto le migliaia di iscritti al partito fondato da Silvio Berlusconi trentuno anni fa. Il congresso di Montorfano segue quelli delle principali località lariane, da Como a Cantù, da Cermenate a Mariano Comense, da Fino Mornasco a Capiago Intimiano.

Un momento fondamentale di confronto e di partecipazione, che ha visto allo spazio “Amici di Montorfano” l’intervento del consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi in qualità di presidente del seggio. Coordinatore e segretario cittadino è stato eletto Domingo Merry del Val. Vicesegretario è stata eletta Elena Barbavara. La segreteria cittadina rimane in carica tre anni.

“È tempo di consolidare i cambiamenti positivi che stanno consentendo a Forza Italia di riprendere con slancio il percorso di crescita nella nostra provincia – dichiara Domingo Merry del Val – I primi obiettivi saranno le elezioni comunali del prossimo anno e, per poter contare sempre più in Forza Italia a livello regionale e nazionale, un consistente incremento dei tesseramenti”.