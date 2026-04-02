Conoscere il paese attraverso scatti delle sue “acque”

La proposta arriva dalla Consulta giovani e l’obiettivo è quello di poter coinvolgere un pubblico eterogeneo.

Una proposta che è stata accolta in maniera favorevole dalla Giunta di Canzo, poiché il concorso va nella direzione di perseguire la valorizzazione e la promozione del territorio

Entro domani le immagini da inviare in Comune

E’ agli sgoccioli il concorso fotografico “Canzo e le sue acque”. La proposta è arrivata dalla Consulta giovani: l’obiettivo è immortalare le mille sfaccettature dell’acqua nel territorio canzese. Gli scatti dovranno pervenire entro domani, venerdì 3 aprile, presso l’ufficio Cultura e Servizi sociali. Ogni autore potrà consegnare non più di due fotografie, a colori o in bianco e nero. Non saranno ammesse creazioni o montature di immagini.

Una mostra dal 17 al 19 aprile

Con tutte le opere pervenute verrà allestita, a cura sempre della Consulta giovani, una mostra dal 17 al 19 aprile presso la sala Grande al secondo piano di palazzo Tentorio. I visitatori potranno esprimere la propria preferenza con un massimo di due voti alle immagini che li avranno particolarmente colpiti.

Il vincitore si porterà a casa una fotocamera istantanea

La premiazione avverrà poi il 19 aprile. Le tre fotografie che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze saranno esposte in biblioteca e pubblicate sul sito Internet del Comune. Al vincitore andrà una fotocamera istantanea offerta dallo studio fotografico Macro.