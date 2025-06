Conoscere piante e fiori con l'orto didattico

Inverigo, il progetto dell'orto didattico è un grande successo. Coinvolte le classi terze delle primarie e i bimbi dell'infanzia.

Conoscere al meglio le piante e i fiori, vederli crescere e prendersi cura di loro. Il progetto dell’orto didattico è un’iniziativa che viene ormai portata avanti da dieci anni e che continua a riscuotere grande successo tra le tre scuole primarie e la scuola dell’infanzia. L’iniziativa riguarda le classi terze delle primarie e i bimbi dell’infanzia. Ogni scuola ha uno spazio adibito ad orto, dove vengono seminate e coltivate piante di frutta e verdura.

"Il progetto coinvolge alunni, docenti, Comune e commissione mensa e inizia con alcune lezioni teoriche che vengono fatte a febbraio, avvicinandosi alla fine dell’inverno - spiega Mariangela Colzani , presidente della commissione mensa del Comune - L’Amministrazione fornisce le piantine e i materiali per la semina e dopo le lezioni teoriche, da aprile inizia la pratica con la semina vera e propria".

Un aiuto fondamentale in questo senso viene anche da alcuni volontari, che aiutano i bambini anche ad innaffiare le piante.

"L’orto didattico è legato ad un progetto di educazione alimentare: è un tentativo per invogliare di più i bambini a mangiare frutta e verdura. Un modo per mangiare più sano, un po’ come la proposta di una colazione sana con frutta e yogurt attuata la scorsa settimana" spiega Colzani.