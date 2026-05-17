Conoscitore, la nuova presidente dell’associazione Emilio Uboldi

Avvicendamento al vertice dell’associazione Emilio Uboldi di Bregnano: la nuova presidente è Annamaria Conoscitore, già amministratrice a Lomazzo e professoressa nel distaccamento del liceo Melotti nella Bassa Comasca. Prende il posto del volto storico dell’associazione e punto di riferimento Pascal Rivolta, presidente dal 2011 fino ai primi mesi del 2026.

La nuova presidente

Amica stretta di Rivolta e collaboratrice di lunga data del sodalizio, Conoscitore ha preso il testimone direttamente dal responsabile:

«Pascal ha favorito il passaggio di consegne – ha detto – Sono orgogliosa di aver ereditato la presidenza dell’associazione proprio da lui che in questi anni l’ha gestita nel migliore dei modi. Il mio intento è lasciare un’impronta e portare la mia caratteristica esuberanza senza sconfessare l’operato del mio predecessore».

I prossimi eventi

Bisognerà attendere l’autunno per scoprire i primi eventi a firma Conoscitore, che si promettono numerosi e coinvolgenti. Tra le prime manifestazioni è prevista una rassegna teatrale nel teatro Angelicum. Per ora la nuova presidente si è prefissata una linea di indirizzo:

«Promuovere una tessitura di rete che sia sinonimo di collaborazione e confronto con le altre associazioni» attraverso «il cambiamento orientato verso l’innovazione».

L’obiettivo quindi è cooperare con altre realtà del territorio per proporre eventi partecipati dalla cittadinanza bregnanese e dei paesi limitrofi.