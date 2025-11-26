Conquiste alpinistiche e attenzione al sociale: serata speciale con Ivano Gabaglio

Conquiste alpinistiche e attenzione al sociale: a Olgiate Comasco una serata speciale.

Il viaggio e le vette in Perù

Sabato 29 novembre, al Medioevo di via Lucini, incontro con Ivano Gabaglio, socio del “Cai”, ex assessore: l’evento è organizzato insieme al sodalizio alpino e col patrocinio del Comune. Prevista la proiezione dei video e delle immagini della spedizione in Cordillera Blanca: la scorsa estate Gabaglio ha raggiunto la vetta del Nevado Copa (6.188 metri) e del Nevado Chopicalqui (6.354 metri).

L’attenzione al prossimo

La serata ha anche una finalità solidale: alle 19.30 apericena (costo di partecipazione 10 euro) nella sala mostre. Si tratterà di un momento conviviale gestito dai ragazzi del Servizio di formazione all’autonomia del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.

Il sostegno alle persone bisognose in Perù

Il racconto dell’emozionante spedizione alpinistica della scorsa estate sarà appunto preceduto dall’apericena. L’intero ricavato verrà devoluto al “Marcelino Pan Y Vino” e alle attività del missionario laico di Lurate Caccivio Mario Vidori, che Gabaglio sostiene convintamente da anni.