Consegna di due nuovi gruppi frigo all’ospedale di Cantù

Nella giornata di oggi, 9 aprile, via Domea verrà parzialmente chiusa al transito tra le 8 e le 13, per lavori all’ospedale di Cantù.

Due nuovi gruppi frigo in ospedale

La chiusura parziale della via è necessaria per consentire il posizionamento di due nuovi gruppi frigo a servizio dell'edificio P. I lavori rientrano nell’ambito progetto aeraulico che sta interessando il presidio Sant’Antonio Abate. Le autovetture e le ambulanze non potranno svoltare a sinistra uscendo dalla portineria; allo stesso modo uscendo dal parcheggio dei dipendenti non si potrà svoltare a destra. Gli ingressi al presidio non subiranno alcuna limitazione. Le variazioni alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica.