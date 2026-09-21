Consegnata la benemerenza civica a don Carlo Leo

Consiglio comunale straordinario per salutare don Carlo Leo: il sindaco gli conferisce la benemerenza civica.

“Sei stato un punto di riferimento per la comunità”

La cerimonia si è tenuta sabato 19 settembre in piazza Papa Giovanni XXIII: il sindaco Davide Colombo ha conferito a don Carlo Leo, prevosto della parrocchia di San Giovanni Evangelista a Lurago dal 2010, la civica benemerenza “Rocchino d’oro”. La motivazione della benemerenza è stata:

“Per essere sempre stato un punto di riferimento all’interno della nostra comunità, in maniera particolare nei momenti più difficili e travagliati, e per avere ricoperto un ruolo cruciale nella sua crescita spirituale, culturale e sociale. Per essere stato protagonista della vita pubblica del nostro paese non solo con la partecipazione alle cerimonie istituzionali, ma impegnandosi in prima persona nel sostegno alle situazioni di fragilità e nell’organizzazione di momenti di riflessione e di confronto in continuo dialogo con le amministrazioni comunali. Per essere stato una guida premurosa e attenta della comunità dei fedeli con il completamento dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale, la cura meticolosa della liturgia, la scrupolosa preparazione delle celebrazioni eucaristiche, la profonda conoscenza della Sacra Scrittura, il periodare ricco e sapiente delle omelie. Per essere stato fedele custode della vita religiosa e sacerdotale, raccogliendo l’eredità di Don Angelo Luinetti, accompagnando il cammino di Don Francesco Beretta e di Don Marco Cesana, sostenendo amorevolmente le fatiche di Don Alessandro Tanzi e Don Pierangelo Caslini. Per essere stato vicino con umanità e sensibilità alle nostre famiglie nei momenti più bui e dolorosi, facendosi carico della loro sofferenza con gesti di consolazione e parole di speranza”.

La cerimonia, molto partecipata dalla cittadinanza, è stata una nuova occasione per ringraziare e salutare il parroco, che si appresta a iniziare un nuovo incarico, a partire dal mese di ottobre, nel decanato di Missaglia. Sarà parroco e responsabile della Comunità Pastorale Maria Santissima Regina dei Martiri, che comprende le parrocchie di Missaglia, Maresso e Lomaniga.