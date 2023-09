Consegnate le benemerenze don Malgesini: ecco tutti i premiati

Sono state consegnate oggi, 26 settembre 2023, le benemerenze istituite dall’Amministrazione provinciale di Como alla memoria di don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como il 15 settembre 2020.

Consegnate le benemerenze don Malgesini

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, e avvallata all’unanimità dal Consiglio provinciale, sostenuta dal Vescovo, Oscar Cantoni, dal Prefetto, Andrea Polichetti, e dall’Amministrazione comunale di Como, ha lo

scopo di riconoscere pubblicamente valore ed estimazione nei confronti di coloro che, con opere concrete nei diversi campi delle attività umane, abbiano svolto un ruolo importante per la comunità provinciale, contribuendo con la propria azione ad affermare il prestigio e la conoscenza del territorio e della sua storia, a diffondere sentimenti di solidarietà sociale ed economica, a servire le istituzioni pubbliche e private con senso di abnegazione nell’interesse generale.

A consegnare i riconoscimenti il presidente Fiorenzo Bongiasca, il Vescovo, monsignor Oscar Cantoni, il Prefetto Andrea Polichetti e il

vicesindaco del Comune di Como, Nicoletta Roperto, insieme ai consiglieri provinciali Maria Grazia Sassi, Valerio Perroni e Roberto Allevi.

E' stata premiata l'associazione Incontri Mensa di Solidarietà di Cantù, candidatura proposta dal Comune di Carimate nella persona del Sindaco, Roberto Allevi "per la fondamentale opera svolta dai volontari dell’Associazione che da anni, con il loro generoso operato, garantiscono ai più bisognosi pasti caldi e il conforto di un sorriso".

Benemerenza anche per l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Como "per l’importante lavoro svolto a sostegno dell’integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti, aiutandole a superare le difficoltà quotidiane e sostenendole nel loro percorso di vita".

Premiazione per Marco Marelli, presidente dell’ENPA sezione Como, candidatura proposta dal consigliere del Comune di Grandate Dario Lucca "per l’opera sociale svolta nei confronti della problematica legata all’abbandono e al maltrattamento degli animali, svolgendo così un’importante azione a sostegno degli enti pubblici intercettando una sensibilità sempre più diffusa tra i cittadini".

È stata poi consegnata una benemerenza alla memoria a Roberto Bernasconi, direttore della Caritas di Como scomparso lo scorso

anno, ritirata dalla moglie, Laura Casartelli "per la generosa e instancabile opera compiuta in Caritas Diocesana, lavorando con dedizione assoluta e disinteressata per il bene dei più deboli e fragili, a cui ha dedicato la vita intera".