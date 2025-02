Ieri, domenica 9 febbraio 2025, in occasione di Sant'Apollonia, festa patronale di Cantù, sono state consegnate le civiche benemerenze.

La cerimonia, che ha visto la consegna del riconoscimento al professor Franco Molteni, al Corpo musicale "Giuseppe verdi" e al Pool Cantù 1999 , si è svolta nel pomeriggio nella Basilica di Galliano.

I saluti del sindaco Alice Galbiati

Alla cerimonia hanno presenziato, oltre al sindaco Alice Galbiati con la Giunta, l'assessore regionale Alessandro Fermi con i consiglieri Marisa Cesana e Angelo Orsenigo, il consigliere provinciale Umberto Cappelletti, il sindaco di Novedrate Serafino Grassi, e i rappresentanti del Consiglio di Cantù, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Ha commentato così l'assegnazione delle civiche benemerenze il sindaco:

"Questa è un'occasione per riflettere sul valore della cittadinazna attiva, dell'impegno sociale e il momento in cui ci guardiamo dentro come comuinità e vediamo quanto di buono riusciamo a fare ergendo ad esempio i concittadini che con dedizione, sacrificio e passione hanno contribuito e stanno tuttora contribuendo al bene comune. Sono donne e uomini che hanno lasciato e tuttora lasciano un segno indelebile nel nostro tessuto sociale, operando con spirito di servizio e agendo spesso lontano dai riflettori, mossi da un senso di appartenenza e riconoscenza per la nostra conunità".

I benemeriti

Il primo a ricevere la civica benemerenzza è stato il professor Franco Molteni, nato a Cantù nel 1956, è figura di spicco nel campo della

medicina riabilitativa e dal 2004, dirige il Dipartimento di Medicina Riabilitativa dell'Ospedale Valduce di Villa Beretta a Costa Masnaga, dove coordina anche il laboratorio di analisi del movimento. A lui è stata consegnata la civica benemerenza "per il suo straordinario contributo in ambito medico e scientifico, punto di riferimento nella ricerca e nella riabilitazione neurologica".

Secondo a ricevere il prestigioso riconsocimento è stato il Corpo Musicale "Giuseppe Verdi".fondato nel 1913 a Vighizzolo come “Fanfara Ciclistica” e pilastro storico per la comunità canturina. A ricevere la civica benerenza, per esser stato "per oltre un secolo di attività al servizio della cultura e della tradizione della città", in nome del Corpo musicale è la sua presidente, Lina Ventura.

Infine, la terza civica benemerenza è stata conferita al Pool Cantù 1999, fondato alla fine del 1998 da Ecclesio Terraneo e Antonio Meroni e diventato punto di riferimento per il ciclismo. E sono stati proprio i due fondatori a ritirare il riconosicmento "per la dedizione e l’impegno nel promuovere lo sport come strumento di crescita e aggregazione per i giovani del territorio".