Consegnate le Costituzioni ai neo 18enni

Inverigo, consegnata la Costituzione ai neo 18enni. Un momento di convivialità insieme alle associazioni del territorio.

Consegnate le Costituzioni

Un momento di grande significato quello vissuto nel pomeriggio di sabato 23 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Inverigo, dove si è svolta la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana e dello Statuto di Regione Lombardia ai ragazzi e alle ragazze che hanno raggiunto la maggiore età nel corso dell’anno. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha voluto sottolineare il valore della cittadinanza attiva, della partecipazione e del senso di responsabilità che accompagnano l’ingresso nell’età adulta.

Tante associazioni presenti

Durante la cerimonia è stata evidenziata l’importanza del ruolo dei giovani nella comunità e il valore dell’impegno civico, anche attraverso il volontariato e la partecipazione alla vita associativa del territorio. Presenti infatti anche alcune associazioni del territorio, che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento prezioso grazie all’attività svolta a favore della comunità e al coinvolgimento di tanti giovani volontari.

“Quella della consegna della Costituzione è un’iniziativa dal forte valore simbolico, ma anche profondamente attuale – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Francesca Sormani – Entrare nella maggiore età significa iniziare a guardare al futuro con maggiore consapevolezza, comprendendo che i diritti vanno sempre accompagnati dal senso di responsabilità e dalla partecipazione alla vita della comunità. Abbiamo voluto che questo momento fosse soprattutto un invito rivolto ai ragazzi a sentirsi parte attiva del paese, a non restare spettatori, ma a scegliere di esserci. La presenza delle Associazioni del territorio ha avuto proprio questo significato: mostrare concretamente quanto valore possano avere il volontariato, l’impegno civico e il dedicare tempo agli altri. Ringrazio tutte le realtà associative presenti, perché rappresentano un esempio importante soprattutto per i più giovani. In una società dove spesso prevalgono individualismo e distanza, vedere ragazzi che si mettono a disposizione della comunità è un segnale bello e prezioso. Ai nostri diciottenni auguro di affrontare il futuro con entusiasmo, curiosità e spirito critico, custodendo sempre i valori del rispetto, della solidarietà e della partecipazione, che sono alla base della nostra convivenza civile”.

Sala gremita