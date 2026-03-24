Consegnato il bonus di benvenuto ai nuovi nati

Una comunità che cresce e si prende cura dei suoi cittadini fin dal primo giorno di vita. Si è svolta sabato mattina – 21 marzo – in Villa Calvi a Cantù la cerimonia simbolica di consegna del bonus di Benvenuto ai Nuovi Nati 2025 a un campione rappresentativo di famiglie canturine che, lo scorso anno, ha accolto l’arrivo di un nuovo membro.

L’iniziativa

L’iniziativa, introdotta nel 2021 e giunta al suo sesto anno, è destinata ai genitori dei bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e residenti a Cantù. Un sostegno concreto alle famiglie, che anche quest’anno si traduce in un contributo economico di circa 389 euro per ciascun nucleo beneficiario. Ad accogliere le famiglie, illustrando il valore e l’obiettivo dell’incentivo, l’assessore alle politiche per la famiglia, Isabella Girgi: “Il bonus di benvenuto ha come obiettivo il creare un contesto accogliente e favorevole per le nuove generazioni. Con questa iniziativa l’Amministrazione conferma l’impegno a sostenere la genitorialità e a promuovere una comunità accogliente, capace di accompagnare la crescita delle nuove generazioni. Essere vicini alle famiglie significa riconoscerne il ruolo centrale e costruire le condizioni per un futuro condiviso”.

Il contributo

il contributo una tantum si inserisce in un impegno più ampio dell’Amministrazione a favore delle famiglie e delle nuove generazioni. “Investire nelle nuove generazioni è fondamentale per il futuro della nostra comunità. Il bonus di benvenuto è un gesto simbolico ma significativo, con cui vogliamo ribadire la nostra attenzione verso le famiglie e il valore che ogni nuovo nato rappresenta per Cantù. In un contesto segnato da importanti cambiamenti demografici, continuiamo a lavorare per rafforzare i servizi dedicati alle famiglie, a partire dagli asili nido e dalle politiche di sostegno alla genitorialità”, il sindaco, Alice Galbiati. Sono 255 le famiglie che hanno presentato domanda, su un totale di 280 nuovi iscritti all’Anagrafe. L’Amministrazione comunale, lo scorso dicembre, aveva confermato lo stanziamento di circa 100.000 euro, garantendo così la copertura economica del contributo destinato ai nuovi nati.