Consegne a domicilio di droga: arrestato 21enne

Da Valbrona, alla guida di una moto malgrado non avesse la patente, consegnava droga a Erba, Canzo, Asso, Civenna e Lasnigo

La Polizia di Stato di Como ha arrestato per spaccio di droga un 21enne marocchino, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, con precedenti di polizia specifici in quanto già arrestato nel mese di dicembre 2024, dalla stessa Squadra Mobile che ha operato ieri, per la medesima fattispecie di reato.

L’arresto

Infatti, proprio i poliziotti della Squadra Mobile di Como, nel corso di mirati accertamenti sulle attività illecite in provincia, hanno osservato i movimenti del 21enne marocchino, dimorante a Valbrona nonostante risultasse senza una dimora dichiarata e senza un lavoro, accertando che a bordo di una moto (ma l’uomo non aveva mai conseguito la patente) effettuava un largo percorso tra i comuni appunto di Valbrona, Erba, Canzo, Asso, Civenna e Lasnigo, con brevissime soste in abitazioni private.

Gli agenti hanno nel frattempo documentato con riscontri oggettivi tutta la sua attività determinando che l’uomo spacciava stupefacente, nello specifico cocaina.

Quando il 21enne ad un certo momento, è stato notato dai poliziotti fermarsi con la moto sotto una pensilina di una fermata di autobus e armeggiare tra un cestino dei rifiuti e la struttura della stessa pensilina, gli agenti hanno deciso di intervenire procedendo ad un’ispezione approfondita.

La scoperta

Nelle tasche dei pantaloni, al marocchino sono stati trovati 200 euro in contanti, nascosto all’interno della struttura della moto invece gli agenti hanno rinvenuto materiale idoneo al confezionamento della droga, nell’intercapedine della pensilina l’uomo aveva nascosto la chiave di accensione della moto ed infine, nel cestino dei rifiuti sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri separati, contenenti 11 dosi singole di cocaina per un totale di circa 6 grammi.

Portato in Questura, il 21enne marocchino, dichiarando di non parlare né intendere la lingua italiana, è stato affiancato da un interprete e quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.