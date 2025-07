Consiglio comunale convocato per la serata di lunedì 28 luglio

Nuova seduta

In discussione a Palazzo Volta la verifica degli equilibri generali di bilancio.

Il Consiglio comunale di Olgiate Comasco torna a riunirsi.

La convocazione

La nuova seduta è fissata per lunedì 28 luglio, con inizio alle 20.45 nella Sala consiliare di Palazzo Volta. Dopo l'esame e il voto per l'approvazione dei verbali precedenti, il Consiglio verrà aperto dalla discussione per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aqua Seprio Servizi Srl in Como Acqua Srl e per la conseguente modifica dello statuto della stessa Como Acqua Srl.

Gli altri argomenti all'ordine del giorno

All'ordine del giorno anche la modifica del documento unico di programmazione 2025-2027 e del programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e dell'elenco annuale 2025. Inoltre, in discussione la verifica degli equilibri generali di bilancio e una variazione al bilancio di previsione 2025-2027.