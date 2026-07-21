Consiglio comunale convocato per lunedì 27 luglio

Al centro della discussione equilibri di bilancio e variazioni.

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Olgiate Comasco.

La convocazione

L’assemblea cittadina è convocata per la serata di lunedì 27 luglio. La seduta in Sala consiliare avrà inizio alle 20.45.

L’ordine del giorno

I punti all’ordine del giorno sono solo tre. In apertura ci sarà spazio per l’esame e l’approvazione del verbale della seduta precedente, tenuta lo scorso 22 giugno. Poi la verifica degli equilibri generali di bilancio. Quindi la seduta consiliare di lunedì 27 luglio si concentrerà sulle variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.