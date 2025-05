Consiglio comunale dei ragazzi: si chiudono i due anni del "baby" sindaco Bellei

Momento dei saluti per i rappresentanti degli studenti eletti dai coetanei

Ultima seduta alla presenza anche della dirigente

Ultimo Consiglio comunale dei ragazzi quello che si è tenuto questa mattina, lunedì 19 maggio, in sala consiliare a Erba. Il sindaco Beatrice Bellei e tutti i consiglieri eletti dagli studenti erbesi - giunti a scadenza del loro mandato - hanno salutato il primo cittadino Mauro Caprani e gli assessori Paolo Farano e Maria Francesca Frigerio. Presente in aula anche la dirigente scolastica Rosa Angela Muni e la vicepreside Patrizia Calcaterra.

Proposte e iniziative lanciate dai ragazzi

La seduta si è svolta principalmente con le domande preparate dai consiglieri per il sindaco Caprani, che ha risposto a tutti con serietà e ironia. Non sono mancate le proposte dei ragazzi, come quella accolta dal primo cittadino di implementare i giochi al parco, e quelle fatte sul finale per la possibilità di collegare la ciclabile di Alserio alla città e il rifacimento della pista di atletica del Lambrone.