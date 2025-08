Chiuso il Consorzio agrario in centro paese

serrande abbassate

L’Amministrazione comunale di Asso in supporto ai cittadini con due nuove iniziative.

Il Consorzio agrario in centro Asso ha chiuso: il futuro dell’attività è incerto.

Supporto alla spesa e mercato

Nei giorni scorsi il locale di piazza Ratti ha abbassato le serrande, dal momento che la gestione ha scelto di non proseguire. Attualmente non ci sarebbe un nuovo gestore pronto a prendere in mano l’attività, dunque sarà difficile una riapertura nei prossimi mesi.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare un servizio dedicato agli anziani e di avviare un piccolo mercato, sempre in piazza Ratti.

"Dal momento che ha chiuso il Consorzio agrario ci siamo mossi per capire come andare subito incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare degli anziani - spiega il sindaco Mirko Donadini Pina - Sarà allestito un piccolo mercato con generi alimentari e prodotti di prima necessità: l’obiettivo è offrire un'alternativa comoda e accessibile nel cuore del paese. Inoltre, abbiamo pensato di avviare un servizio gratuito di accompagnamento alla spesa rivolto ad anziani, persone sole o in condizioni di fragilità. Questa iniziativa vuole offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà negli spostamenti".

Il mercato si svolgerà in piazza Ratti martedì 5, 19 e 26 agosto.

Il supporto alla spesa, invece, sarà realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Triangolo Lariano e il gruppo comunale di Protezione civile in specifiche giornate: venerdì 8, giovedì 14, venerdì 22 e 29 agosto. Il servizio sarà svolto solo su prenotazione: gli interessati possono chiamare il numero 031673931, scrivere alla mail sportelloperilcittadino@comune.asso.co.it oppure recarsi direttamente in municipio (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, in sala Giunta al primo piano).