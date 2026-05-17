Consulta giovanile, iniziative e sede aperta a tutti

I ragazzi hanno bisogno di luoghi di ritrovo… ci pensa la Consulta giovanile di Lurate Caccivio.

Ufficializzato il Consiglio direttivo

Dopo un lungo percorso iniziato la scorsa estate, il sodalizio, nel pomeriggio di sabato 9 maggio, è nato ufficialmente. Prima la votazione per l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo, dopodiché la scelta dei ruoli: Camilla Vigo è la presidente, Daniele Armellini il suo vice, mentre Abdalla Imam è il segretario. Saranno loro, per due anni, a guidare la Consulta giovanile in concerto con gli iscritti. E le idee sul piatto sono tante, così come sono stati diverse le iniziative organizzate negli ultimi mesi. Alla base di tutto, però, la voglia di offrire opportunità per la fascia della popolazione che va dai 14 ai 30 anni. “Sappiamo che i ragazzi hanno bisogni di luoghi di ritrovo – esordisce Vigo – La nostra sede, all’interno dell’ex scuola dell’infanzia “Catelli”, è aperta all’aggregazione, ovviamente stando a determinate regole”.

Iscritti in crescita

Gli iscritti al sodalizio sono 22, in crescita. Anche grazie a una progettualità di base ben definita. “La nostra intenzione è di andare a intercettare, dialogando, il Consiglio comunale dei ragazzi, capire le loro esigenze. Per quanto riguarda il periodo estivo, invece, saremo presenti con un gazebo alla festa del paese e a quella di fine estate. Non è detto, però, che non riusciremo a organizzare qualche evento tutto nostro”. Ma nel futuro non ci sono solo feste (si ipotizza anche una silent disco). “Importante sarà l’organizzazione di eventi culturali e di sensibilizzazione”. Entusiasta anche la sindaca Serena Arrighi: “A tutti i ragazzi che hanno creduto fortemente in questo progetto va il nostro grazie e il nostro augurio di buon lavoro. Le politiche giovanili a Lurate Caccivio continuano ad andare avanti con entusiasmo e concretezza. I giovani della Consulta hanno già aperto la loro sede e la loro pagina Instagram: seguiamoli e sosteniamoli in questo nuovo cammino”. Per contattarli e avere informazioni è possibile visitare il profilò Ig consultagiovanile_lc.