I casi

Gli aggiornamenti sulla situazione.

Ats nella conferenza stampa di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, ha parlato di un rallentamento dei contagi anche nelle scuole. Di seguito, nel dettaglio, la situazione nel Canturino.

Contagi nelle scuole Canturine: la situazione

Per quanto riguarda l'istituto complessivo Cantù 1, nel complesso ci sono sei alunni positivi. Nell'istituto comprensivo Cantù 2 risultano invece 3 positivi nella scuola Anzani, secondaria di primo grado, 8 alunni in sorveglianza arriva alla primaria Andina, mentre alla Primaria di Fecchio ci sono 4 positivi e tre in sorveglianza attiva. Alla primaria Munari invece 5 positivi e 5 alunni in sorveglianza attiva, poi un decente positivo e anche un personale Ata. Passiamo poi all'Istituto comprensivo III alla primaria Rodari c'è una classe in sorveglianza attiva. Per quanto riguarda le primarie di Mirabello, Bachelet, l'infanzia di Mirabello e Rossini si segnalano 10 alunni positivi e altri a casa in modalità Dad per contatto stretto. Anche al nido Rossini c'è un alunno positivo. Per quanto riguarda le scuole paritarie: due alunni positivi al Caimi, sette alla primaria dell'istituto Santa Marta e un alunno in quarantena, nello stesso istituto, nella scuola secondaria, due alunni positivi, 10 in quarantena e una classe in quarantena/autosorveglianza.