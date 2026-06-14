Contest in biblioteca dedicato ai giovani

A Valbrona la biblioteca lancia un contest per tutti i giovani lettori e lettrici: trasformare le vacanze in avventura, in palio un premio speciale.

L’idea

Un contest speciale dedicato a tutti i giovani lettori e lettrici che vogliono trasformare le vacanze in avventura. Si tratta di “Biblio estate” ed è l’iniziativa promossa dalla biblioteca Maestro Carlo Lercari. Tutti possono partecipare e aderire è facilissimo: basta recarsi in biblioteca e ritirare la “biblio card”. Dopodiché ciascun partecipante è invitato a leggere almeno tre storie che lo appassionano e dopo aver concluso la lettura dovrà compilare la card con indicati le date e i titoli letti. Dovrà poi essere indicato anche il proprio libro preferito e il personaggio del cuore.

Chiusura il 15 settembre

Con la consegna della card entro il 15 settembre sarà possibile vincere un premio. In programma ci sarà infatti un’estrazione speciale e al vincitore toccherà una graditissima sorpresa. Il 15 settembre sarà proprio la data conclusiva del contest: c’è dunque tutto il tempo per diventare il lettore dell’estate. Un’iniziativa simpatica promossa dalla biblioteca che invita alla lettura in maniera divertente: un modo per incentivare i ragazzi a cimentarsi in letture di romanzi e racconti.