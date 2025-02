Continua il viaggio di Chiara e Omar, in bici verso l’Estremo Oriente

Chiara Maffina e Omar Ayoubi sono int viaggio verso la Croazia. Partiti da Valmorea, hanno già percorso circa 500 chilometri.

Viaggio in bici solidale

«Tailwindonbikes», sport e avventura insieme per un viaggio solidale. Questo, in bicicletta, durerà tra i 10 e i 12 mesi e permetterà a Chiara e Omar di attraversare 25 Stati differenti, fino ad arrivare in Giappone, e percorrere tra i 18.000 e i 20.000 chilometri. Circa un anno di tempo per conoscere il continente asiatico durante il quale vivranno con 15 euro al giorno ciascuno e sfrutteranno l’applicazione «Warmshowers» per trovare ospitalità durante la notte. Sono partiti sabato 15 febbraio e ci raccontano le loro emozioni.

Il giorno della partenza, «quello tanto atteso» come lo definiscono i due giovani, ha scatenato importanti sentimenti. «Oltre alla voglia di viaggiare c’è molta preparazione, dubbi e agitazione. Ma, d’altronde, si sa: se non si è emozionati prima della partenza non si sta andando abbastanza lontano! Buon vento a noi». Queste, le parole di Chiara e Omar per annunciare l’inizio del viaggio sulla pagina Instagram che porta il nome del loro progetto: «Tailwindonbikes». Pedalare fino al Giappone, sostenendo una raccolta fondi per Comunità Annunciata Como, parte della Fondazione Somaschi.

Quindi, in sella alla bici, sono partiti e arrivati a Cassano d’Adda. Prima mini tappa dove hanno salutato due sostenitrici che li hanno accompagnati sulle due ruote a pedali. Da quel momento, Chiara e Omar sono soli: pronti ad attraversare Europa e Asia. Quotidianamente, aggiornano il diario di bordo che tutti possono sbirciare: è sufficiente cercare «Tail wind to Japan», visitando il sito www.polarsteps.com.

Chiara e Omar verso la Croazia

Hanno poi fatto tappa a Castenedolo, Pozzolo, Mestre e Venezia. Giovedì è iniziata la tratta che li ha portati dritti a Trieste. Oggi, sabato 22 febbraio, i due ciclisti hanno lasciato l’Italia e si stanno dirigendo verso tre isole della Croazia: Krk, Rub e Pag. Con una media di 90 chilometri al giorno, in una settimana ne hanno percorsi 480. Accanto all’impresa fisica, ci sono gli stati d’animo. «Stiamo bene - aggiungono Omar e Chiara - Dopo la partenza fatta di sorrisi e lacrime, i primi quattro giorni sono stati difficili, noiosi e freddi perché il cielo era nuvoloso e il panorama piatto. Lo sapevamo, ma ce lo siamo dovuti vivere per bene. Giovedì, invece, è stato bellissimo anche il tempo: così è cambiato l’umore e migliorata la sintonia».