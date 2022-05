Nel segno di Elide Greco

Nel piazzale della Coop di Lipomo, in via Cantaluppi 400, ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Continua l'opera delle sferruzzatrici, che proseguono l'opera di Elide Greco, scomparsa di recente. Domani, domenica 8 maggio, in programma un importante appuntamento benefico.

Continua l'opera benefica delle sferruzzatrici: domani appuntamento a Lipomo

Nel piazzale della Coop di Lipomo, in via Cantaluppi 400, ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria a sostegno delle attività e dei progetti di solidarietà. "Calde coperte in favore di chi una casa non ce l'ha", è il titolo dell'appuntamento che andrà in scena alle 15. In caso di maltempo ci si sposterà alla Pro Loco Lipomo, in via Cantaluppi numero 658.

L'iniziativa dei quadrotti

Che rumore fa la solidarietà? Quello di abili mani che sferruzzano, a pieno ritmo e un po’ ovunque sul territorio provinciale, per creare coperte di lana utilissime a persone senza fissa dimora. L’idea nasce nel solco dello spirito missionario del compianto don Roberto Malgesini.