Continuano i lavori al ponte di Cantù Asnago: il 22 novembre possibili rallentamenti

Continuano i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Cantù Asnago, ma se fino ad ora la viabilità era rimasta sostanzialmente la stessa, per il prossimo 22 novembre non sarà così. Infatti, a partire dalle 8 del mattino di quel giorno, verranno effettuate le operazioni di getto per il nuovo ponte nei pressi della stazione FS Cantù-Cermenate. Lavori che influenzeranno il traffico.

I dettagli

Durante tali operazioni, la circolazione lungo la S.P. 34 non sarà limitata, a eccezione dell'entrata e dell'uscita delle autobetoniere. Si prevedono possibili code e rallentamenti lungo la strada principale a causa di tali movimentazioni. Gli automobilisti sono invitati, quindi, a prendere in considerazione la possibilità di percorsi alternativi al fine di evitare disagi e ritardi nel loro tragitto.