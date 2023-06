Continuano i lavori in via Majnoni con nuove restrizioni

Lavori alla fognatura di via Majnoni a Erba, da lunedì chiude anche l'incrocio con via XXV Aprile.

Dopo una settimana di interventi nei sottoservizi si registra la necessità di ulteriore manutenzione in centro città

L'ordinanza della Polizia locale parla chiaro: gli interventi di Como Acqua nella strada che da piazza Rufo fino al corso principale continueranno fino alla fine del mese di giugno. Ma per due giorni, dalle 7 di lunedì 19 alle 22 di mercoledì 21 giugno, si renderà necessario chiudere via XXV Aprile. Fino a oggi le limitazioni del traffico non hanno creato grosse difficoltà perchè le deviazioni si sono rivelate efficaci e utili per garantire alternative. Con la chiusura invece dell'incrocio si creerà qualche difficoltà in più per il traffico del centro. L'Amministrazione comunale del sindaco Mauro Caprani chiede un po' di pazienza. Almeno fino a mercoledì sera.