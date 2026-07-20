Proseguono gli interventi della Provincia di Como lungo la Strada Provinciale 41 “Valassina Superiore”, con nuove opere finalizzate ad aumentare la sicurezza della circolazione e migliorare la manutenzione della rete viaria.

Continuano i lavori per la nuova barriera della SP41 tra Erba e Longone al Segrino

Nei giorni scorsi è stato completato il nuovo sistema di protezione stradale nel tratto compreso tra Erba e Longone al Segrino, dove è stata installata una barriera di sicurezza su un nuovo banchettone in calcestruzzo armato.

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela degli utenti più vulnerabili della strada: nelle tratte esterne alle curve la barriera è stata infatti integrata con uno speciale dispositivo di protezione per i motociclisti, in grado di ridurre le conseguenze di eventuali impatti.

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Nuovi lavori a Barni

L’attività proseguirà già dalla prossima settimana con la posa di nuove barriere di sicurezza nel territorio di Barni, sempre lungo la SP 41, nell’ambito del programma provinciale di manutenzione e riqualificazione delle principali arterie viarie.

Interventi sul verde lungo la provinciale

Sempre sulla SP 41 sono inoltre programmati nuovi interventi di manutenzione del verde. A partire da giovedì prossimo prenderanno il via le operazioni di taglio della vegetazione nel tratto in direzione Bellagio, con l’obiettivo di migliorare la visibilità, garantire maggiori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e preservare il corretto stato della sede stradale.